Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где ранее призывали ввести мораторий на третью дозу вакцины от коронавируса, заявили, что бустерные прививки необходимо делать для людей из наиболее уязвимых групп.

Об этом со ссылкой на заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге сообщает международное агентство Reuters.

"Третья ревакцинация от Covid-19 - это способ обезопасить самых уязвимых, а не роскошь", - сказал он.

При этом Клюге заявил, что к бустерным прививкам нужно относиться осторожно, так как "пока недостаточно доказательств об их безопасности".

Клюге также призвал европейские страны с избыточными вакцинами поделиться ими с другими странами, особенно в Восточной Европе и Африке. При этом он добавил, что рост показателей Covid-19 в Европе за последние две недели в сочетании с низким уровнем вакцинации в некоторых странах "вызывает серьезное беспокойство".

Напомним, в Израиле третья доза вакцины против Covid-19 теперь доступна всем жителям страны, которые имеют право на получение прививки.

Также мы писали, что в США разрешили колоть третью дозу вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna.

Кроме того, как сообщала "Страна", в компаниях Pfizer-BioNTec заявили, что третья доза вакцины дает устойчивый ответ против "дельты" и "бета"-вариантов. Причем ее не нужно под них модифицировать.