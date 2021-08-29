С сегодняшнего дня, 29 августа, в Израиле заявили, что третья доза вакцины против Covid-19 теперь доступна всем жителям страны, которые имеют право на получение прививки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора министерства здравоохранения Нахмана Эша.

Таким образом, сегодня в Израиле начали предлагать дополнительную дозу вакцины против коронавируса каждому, кто прошел полный курс вакцинации. При этом снижен возраст для получения права на прививки - теперь ее можно делать с 12 лет.

Ранее мы писали о том, что Израиль вводит особые правила для вылетающих в Украину с этого воскресенья. Согласно постановлению правительства, все выезжающие в Украину, включая вакцинированных и выздоровевших от коронавируса, обязаны сдать ПЦР-тест.

Помимо этого, врачи-инфекционисты предполагают, что в связи со всплеском заболеваемости в Украине массовая вакцинация от Covid-19 в стране может быть свернута уже через 4-6 недель. А если центры вакцинации продолжат свою работу, то желающим привиться нужно будет сдавать тесты на Covid-19.