Власти Великобритании намерены массово вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Так, сейчас первая доза вакцины делается всем детям от 16 до 17 лет. Теперь же прививать будут и подростков в возрасте 12 - 15 лет. Но только тех, у кого есть хронические заболевания или ослаблен иммунитет.

Примечательно, что власти до последнего не поддерживали пример других стран, которые вакцинировали детей младше 16 лет. Сейчас консультанты оценивают возможные преимущества и угрозы от такой практики.

Напомним, вчера европейские чиновники заявили о намерении вернуть ограничения на въезд из-за коронавируса. В список попали граждане США и пяти других стран - им придется сдавать тесты на Covid-19 и сидеть на карантине.

Также мы писали о том, что в МОЗ рассказали, при каких условиях в Украине можно вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет. В частности, прививку можно сделать детям, у которых есть риски тяжелого течения коронавируса, а также тем, кто собирается выезжать за границу или уже получил первую дозу препарата за рубежом.