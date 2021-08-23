Из-за всплеска заболеваемости вакцинация против COVID-19 в Украине может быть свернута уже через 4-6 недель. Так, если центры вакцинации продолжат свою работу, то желающим привиться нужно будет сдавать тесты на COVID-19.

Об этом заявил врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала "Obozrevatel".

"Активной вакцинальной кампании мы будем иметь еще 4-6 недель, а дальше не исключено, что нам придется ее свернуть в связи с обострением ситуации", – сказал врач.

Петров добавил, что прививочную кампанию, как правило, проводят при условии благополучной эпидемиологической ситуации, а не в периаод вспышки заболеваемости. При этом он считает, что до следующего подобного всплеска остается несколько недель.

Кроме этого, как считает Петров, после вспышки возникнет потребность в тестировании на COVID-19 тех, кто захочет получить прививку. Медик объясняет, что такое явление может быть из-за повышения риска того, что человек может быть заражен коронавирусом.

"Мы не будем знать, кто из людей инфицирован, а кто нет. Поэтому дополнительно придется организовывать тестирование перед прививкой. Даже если человек будет чувствовать себя достаточно хорошо на момент прививки, перед тем как прививать, следует сделать антигенный тест или попросить у него результат ПЦР-тестирования", - утверждает врач.

При этом в случае заражения COVID-19 вакцинация теряет смысл и может стать причиной дополнительных побочных реакций.

"Те, кто не привьется сейчас, рискуют иметь отсроченную прививку в связи либо с болезнью, либо с тем, что мы не будем иметь гарантий безопасности среды от коронавируса", – заявил Петров.

Напомним, ранее Минздрав прогнозировал новую вспышку коронавируса в Украине в конце августа. Позже главный санврач страны заявил, что вспышку стоит ожидать в октябре-ноябре.

Сегодня министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что ожидать новую вспышку коронавируса в стране стоит зимой.