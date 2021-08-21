Немецкий посол в Киеве Анка Фельдгузен передала главе Минздрава Украины Виктору Ляшко 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca на 6 млн евро в качестве срочной помощи против пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении посольства, как передает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что транспортные расходы были покрыты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM).

Передача препаратов состоялась перед визитом канцлера Ангелы Меркель в Киев. Ранее эти дозы она пообещала президенту Владимиру Зеленскому.

В документе говорится, что ФРГ с начала пандемии активно помогала Украине и передала ей аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование общей стоимостью 76 млн евро. Кроме того, страна оказывает поддержку в борьбе с пандемией объемом 2,2 млрд евро, большая часть этой суммы предоставляется для глобальной инициативы COVAX.

Напомним, ранее Ляшко призвал украинцев срочно вакцинироваться до праздников, чтобы остановить наступление "Дельты".

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