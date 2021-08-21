В Индии местный здравоохранительный регулятор одобрил новую вакцину против коронавируса. Она является первой в мире ДНК-вакциной против ковида. Полной вакцинация ZyCoV-D считается после введения трех доз.

Об этом сообщает BBC.

Также особенностью данной вакцины является ее применение без иглы. ZyCov-D вводится одноразовым безыгольным инъектором с использованием узкого потока жидкости, проникающего через кожу.

Ее принцип действия схож с другими вакцинами. Она "обучает" иммунную систему бороться с Covid-19. При этом, по данным журналистов, у ДНК-вакцин есть ряд недостатков - в частности, очень трудно ввести плазмиду ДНК в ядро ​​человеческих клеток, особенно у взрослых. Кроме того, ZyCoV-D требует трех доз вместо двух.

Согласно результатом промежуточных исследований, приведенным производителем вакцины Cadila Healthcare, ZyCoV-D предотвратила симптоматические заболевания у 66% вакцинированных.

Об испытания вакцины сообщила Cadila Healthcare. Компания планирует производить до 120 млн доз ежегодно.

Также сообщается, что предыдущие ДНК-вакцины хорошо действовали на животных, но не на людях. Уточняется, что в, например, США существует ряд ДНК-вакцин, одобренных для использования на животных.

В Украине вчера, 20 августа, впервые за два с половиной месяца Covid-19 за сутки заразилось более 1 700 человек.

Напомним, что министр здравоохранения Ляшко призвал срочно вакцинироваться до праздников, чтобы остановить наступление "дельта"-штамма коронавируса.