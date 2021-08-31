В Японии, где перед Олимпиадой выявили опасный штамм Covid-19, подтвердили первый случай инфицирования вирусом-мутантом "Дельта, который несет в себе сразу две мутации. Одна из них характерна той, что у варианта "Альфа".

Об этом со ссылкой на Токийский медицинский и стоматологический университет сообщает японская газета The Japan Times.

По их данным, новый тип дельта-варианта был обнаружен у пациента в больнице в августе. Эксперты считают, что мутация коронавируса, вероятно, возникла в Японии, так как он не ездил за границу.

Новый штамм несет мутацию L452R, наблюдаемую в дельта-варианте, а также мутацию N501S, которая напоминает мутацию N501Y, аналогичной штамму Альфа.

В газете напомнили, что "Дельта", который впервые обнаружили в Индии в октябре и в апреле в Японии, вызвал новую вспышку коронавируса внутри страны и во всем мире из-за его более высокой заразности.

Напомним, накануне стало известно о появлении нового южноафриканского опасного штамма коронавируса. По данным специалистов, он достаточно быстро распространяется. Его обнаружили уже в семи странах.

Также ранее "Страна" рассказывала, что известно о вирусе-мутанте "Дельта", который обнаружили уже у более 600 человек в Украине.

Между тем, ВОЗ признала, что вакцинация против коронавируса спасает от смерти после заражения штаммом "Дельта" помимо предотвращения тяжелого течения болезни.