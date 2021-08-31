В Израиле, где первыми привили от коронавируса двумя дозами три четверти взрослого населения, за последние сутки выявили рекордное количество новых случаев Covid-19.

Об этом сообщает Times of Israel во вторник, 31 августа.

В частности, за прошедшие сутки в стране выявили более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. В Израиле это рекорд с начала пандемии коронавируса.

Помимо этого, за сегодняшний день, 31 августа, уже выявили больше пяти тысяч заболевших, но окончательные данные будут обнародованы в среду, 1 сентября.

В данный момент в Израиле болеют коронавирусом 83 тысячи человек. В тяжелом состоянии госпитализированы 716 человек, среди них 159 подключены к аппаратам ИВЛ. Летальный исход постиг более 7 тысяч израильтян.

В то же время, более 5,9 миллионов жителей этой страны получили как минимум одну дозу вакцины. В свою очередь, более 5,4 миллионов человек были вакцинированы двумя дозами препарата.

Ранее "Страна" сообщала, как в Израиле первыми в мире начали вакцинацию третьей дозой. В частности, люди в возрасте 60+ получают прививку в первую очередь. При этом только за первые сутки в стране привились свыше 30 тысяч человек.

Также напомним, что Израиль в июне вернул карантинные ограничения из-за штамма коронавируса "Дельта".