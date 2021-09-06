В понедельник, 6 сентября, вся Украина находится в "зеленой" зоне эпидемиологической ситуации, однако из-за роста коронавирусных показателей уже в ближайшее время это может изменится и карантин могут ужесточить. В ноябре и вовсе во всей стране могут ввести локдаун.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, как передает ТСН.

По словам Кузина, уже в скором времени Украина может перейти из "зеленой" в "желтую" зону карантина, что подразумевает введение и новых ограничений, которые могут коснуться массовых мероприятий, концертных и спортивных залов.

В то же время точных цифр коронавирусных показателей, при которых введут "красный" уровень карантина, то есть фактически полный локдаун, он не назвал.

"Но если мы будем говорить о "красном" уровне опасности, то он возможно проявится не раньше ноября", - сказал Кузин.

Напомним, из-за роста заболеваемости COVID-19 в Украине не исключают усиление карантина уже во второй половине текущего месяца.

Однако во время нового локдауна ограничения могут быть менее жесткими, чем во время предыдущих - например в Киеве не планируют закрывать на карантин младшие школы и детсады.