По состоянию на 31 августа все области Украины по-прежнему находятся в "зеленой" зоне карантина. В Винницкой области превышен один из коронавирусных показателей. А в Черниговской и Черкасской, где еще вчера также не все индикаторы были в норме, ситуация выровнялась.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

Так, по итогам вчерашних суток показатель динамики госпитализации больных ковидом составляет 73,8%. По результатам 28 и 29 августа этот индикатор был 61,6% и 54,9% соответственно. При этом норма определена Минздравом на уровне 50%.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно ученые сообщили о новом южноафриканском опасном штамме коронавируса, его обнаружили в семи странах.

Также мы рассказывали о том, что по официальной информации, коронавирус "Дельта" в Украине обнаружили уже у более 600 человек. Этот штамм более опасный и заразный, чем традиционные разновидности вируса.

Кроме того, сообщалось, что по прогнозам экспертов, в ближайшее время в Украине может серьезно ухудшиться ситуация с коронавирусом, в зоне риска - люди старше 65 лет.