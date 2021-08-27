Минздрав утвердил новые карантинные меры для детских садов. Теперь детям будут менять температуру только на входе, хотя раньше это делали каждые четыре часа.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

Правила для работников

Теперь допуск в детсад для воспитателей и других сотрудников будет открыт только после замера температуры и в маске. При этом маски можно не надевать во время групповых занятий, но при перемещении между помещениями они обязательны.

При температуре у сотрудника выше +37,2 или при признаках ОРВИ его не допустят к работе.

Правила для детей

Детям будут при входе проводить бесконтактный температурный скрининг. При выявлении температуры и отсутствии родителей детей будут изолировать в специальном помещении.

Утром детей будут принимать и передавать в конце дня воспитатель на территории детского сада, но не в его помещениях. При плохой погоде этот процесс должен проводиться в приемных помещениях или раздевалках, родители обязательно должны быть в масках.

Все карантинные меры должны проводиться в игровой форме.

Кроме того, на время карантина запрещено:

использование мягких игрушек

проведение родительских собраний (дистанционные разрешены)

пребывание в помещениях детсада в уличной обуви

ограничено проведение совещаний или сборов

Также нужно следить за правилами личной гигиен, включая антисептики на входе. Помещения будут проветривать в течение 15 минут перед открытием, а комнаты поочередно проветриваться в течение дня при отсутствии детей.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что Украина может выйти из зеленой зоны карантина уже в первой половине сентября.

Также мы писали, что в Киеве во время локдауна не планируют закрывать на карантин младшие школы и детсады.