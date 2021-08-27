Минздрав изменил карантинные меры для детских садов
Минздрав утвердил новые карантинные меры для детских садов. Теперь детям будут менять температуру только на входе, хотя раньше это делали каждые четыре часа.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.
Правила для работников
Теперь допуск в детсад для воспитателей и других сотрудников будет открыт только после замера температуры и в маске. При этом маски можно не надевать во время групповых занятий, но при перемещении между помещениями они обязательны.
При температуре у сотрудника выше +37,2 или при признаках ОРВИ его не допустят к работе.
Правила для детей
Детям будут при входе проводить бесконтактный температурный скрининг. При выявлении температуры и отсутствии родителей детей будут изолировать в специальном помещении.
Утром детей будут принимать и передавать в конце дня воспитатель на территории детского сада, но не в его помещениях. При плохой погоде этот процесс должен проводиться в приемных помещениях или раздевалках, родители обязательно должны быть в масках.
Все карантинные меры должны проводиться в игровой форме.
Кроме того, на время карантина запрещено:
- использование мягких игрушек
- проведение родительских собраний (дистанционные разрешены)
- пребывание в помещениях детсада в уличной обуви
- ограничено проведение совещаний или сборов
Также нужно следить за правилами личной гигиен, включая антисептики на входе. Помещения будут проветривать в течение 15 минут перед открытием, а комнаты поочередно проветриваться в течение дня при отсутствии детей.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что Украина может выйти из зеленой зоны карантина уже в первой половине сентября.
Также мы писали, что в Киеве во время локдауна не планируют закрывать на карантин младшие школы и детсады.