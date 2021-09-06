В понедельник, 6 сентября, Министерство здравоохранения Украины представило на суд общественности очередные данные по ковидной статистике в стране. Итак, за минувшие 24 часа общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в Украине выросло еще на 773 человека.

Напомним, что вчера, 5 сентября в Украине было выявлено 1 379 новых случаев инфицирования. В сравнении с минувшими сутками, число выявленных заражений упало на 606 человек.

Умерли за минувшие сутки 18 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 54 001).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в cети.

Выздоровели за отчетные сутки 457 человек (с начала эпидемии 2 213 177 пациентов - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 62 детей.

Коронавирусный расклад по регионам страны, где ситуация наиболее тревожная, на сегодня выглядит так: город Киев (официально за сутки выявлены 93 новых зараженных), Черновицкая область (69 человек), Одесская область (63), Тернопольская область (61) и Львовская область (56 человек).

На планете же в целом, ситуация также остается крайне сложной. По состоянию на утро 6 сентября, университет имени Джона Хопкинса зарегистрировал такие данные: oбщее число зараженных с начала пандемии на Земле составило уже 220 650 663 человека (и стоит отметить что прирост идет просто бешеными темпами - Ред.). Умерли на планете уже 4 567 131 человек.

Ранее мы рассказывали, что в Индии снова зафиксировали вспышку опасного заболевания, от которого пока нет лекарств. Речь идет о вирусе Nipah.