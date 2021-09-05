Сегодня, 5 сентября, эксперты Министерства здравоохранения Украины представили общественности свежие данные по ковидной статистике. Итак, за минувшие 24 часа общее число зараженных коронавирусом в стране с начала эпидемии выросло еще на 1 379 человек.

Напомним, что вчера, 4 сентября в Украине было выявлено 2 614 новых случая заболевания. В сравнении с минувшими сутками, число выявленных заражений упало на 1 235 человек.

Умерли за минувшие сутки 17 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 53 983).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в cети.

Выздоровели за отчетные сутки 407 человек (с начала эпидемии 2 212 720 пациентов - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 102 детей и 28 медработников.

Коронавирусный расклад по регионам страны, где ситуация наиболее тревожная, на сегодня выглядит так: город Киев (официально за сутки выявлены 141 новый зараженный), Днепропетровская область (132), Черновицкая область (124) и Одесская область (90).

На планете же в целом, ситуация также остается крайне сложной. По состоянию на 08.00 5 сентября, университет имени Дж. Хопкинса зарегистрировал такие данные: oбщее число зараженных с начала пандемии на Земле составило 220 239 588 человек. Умерли уже 4 560 851 человек.

Ранее мы рассказывали, что по последним данным ученых, вакцина компании "Модерна" способствует тому, что организм человека вырабатывает больше антител против коронавируса нежели препарат компании "Пфайзер".