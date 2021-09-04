В субботу, 4 сентября, Министерство здравоохранения Украины представило очередной статотчет по коронавирусной статистике. Число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 2 614 человек.

Напомним, что вчера, 3 сентября в Украине было выявлено 2 693 новых случая заболевания. В сравнении с минувшими сутками, число выявленных заражений упало на 79 человек.

Умерли за минувшие сутки 44 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 53 966).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Выздоровели за сутки 1 447 человек (с начала эпидемии 2 212 313 пациентов - Ред.).

За сутки коронавирус обнаружили у 196 детей и 46 медработников.

Самая тревожная ситуация в таких регионах страны: город Киев (339 человек), Харьковская область (216), Одесская область (208 зараженных), Черновицкая область (193) и Львовская область (183).

Ранее мы рассказывали, что врачи-вирусологи Южной Америки сделали удивительное открытие. Как оказалось, в джунглях Бразилии обитает гадюка, яд которой содержит молекулы, которые подавляют размножение коронавируса.