В Израиле, где третья доза вакцины против Covid-19 доступна всем жителям страны, зафиксировали более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом за эти сутки. Такой показатель - анитирекорд для страны с начала пандемии в прошлом году.

Об этом пишет NEWSru.

Состоянием на сегодняшний день, с момента начала пандемии в Израиле выявили более миллиона случаев заражения среди населения (1 101 406 случаев). При этом только за последние сутки обнаружили почти 13 тысяч случаев (12 776), что является антирекордом для страны.

В последнее время в Израиле каждый день регистрируют больше 10 тысяч новых случаев заражения. В общей сумме уже насчитано 7 122 летальных исходов.

Согласно данным Министерства здравоохранения Израиля:

41% от всех инфицированных - лица в возрасте от 0-19 лет;

9% - старше 60 лет;

76% тяжелобольных составляют люди старше 60 лет;

64% населения получили первую дозу вакцины против коронавируса;

59% населения получили вторую дозу вакцины против коронавируса;

27% населения получили третью дозу вакцины против коронавируса.

Напомним, состоянием на 31 августа в Израиле выявили более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. В то же время, более 5,9 миллионов жителей этой страны получили как минимум одну дозу вакцины. В свою очередь, более 5,4 миллионов человек были вакцинированы двумя дозами препарата.

Кроме этого, с 29 августа Израиль ввел особые правила для вылетающих в Украину. Согласно постановлению правительства, все выезжающие в Украину, включая вакцинированных и выздоровевших от коронавируса, обязаны сдать тест ПЦР.