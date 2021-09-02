По миру начал распространяться новый южноафриканский штамм коронавируса, который пока носит название C.1.2.

Эта версия ковида впервые была зафикисирована в ЮАР в январе 2021 года. Сейчас он расползается по местным провинциям и уже попал в Китай, Великобританию, Швейцарию, Португалию и другие государства.

"Страна" рассказывает, что известно о C.1.2, насколько опасна эта разновидность и защищает ли от нее вакцина.

Что известно о штамме коронавируса C.1.2.

Мутация коронавируса C.1.2 появилась в ЮАР в начале этого года. Она проникла уже во все девять провинций страны.

Распространение штамма в южно-африканской республике сопровождается очередным - третьим по счету - всплеском заболеваемости. Его пик был в середине июля. В сутки заболевали по 22 тысячи.

Сейчас новые случаи пошли на спад. Но, в отличие от двух предыдущих волн ковида, на нет новая волна не сходит. Ежедневно заболевают по 12 тысяч человек.

В общемировую повестку дня мутация попала после того, как была зафиксирована за пределами ЮАР: единичные случаи есть в Конго, на острове Маврикий, в Португалии, Китае, Новой Зеландии, Швейцарии, Великобритании. Всего - около 100 заболеваний за границей ЮАР. В Украине и соседних странах его пока нет.

Исследований C.1.2. немного. Пока лишь известно, что этот вариант ковида включает в себя много мутаций и распространяется быстро.

Эффективны ли вакцины против штамма - на сегодняшний день информация отсутствует.

Что говорят ВОЗ и ученые о новом штамме

Заявления о том, что штамм C.1.2. проник в разные страны мира, спровоцировали панику в иностранных СМИ. С заявлением выступила Всемирная организация здравоохранения.

В ВОЗ сообщили, что штамм C.1.2. сегодня не включен в список вариантов, которые вызывают интерес или обеспеченность. Там уверили, что циркуляция не нарастает, но исследования и наблюдения все равно продолжаются.

В организации добавили, в центре внимания ВОЗ сейчас штаммы альфа, бета, гамма и дельта. Они легче распространяются, вызывают тяжелое течение болезни и меняют клиническую картину, сильно бьют по иммунной системе и могут иметь нехорошие последствия.

Вызывают интерес ВОЗ, но пока менее опасны, штаммы йота, каппа и лямбда.

Изучают новые мутации и в новосибирском центре "Вектор", где изобрели одну из российских вакцин. Ученые назвали массовую заболеваемость в мире штаммом С.1.2 маловероятной. Причина - сейчас повсеместно доминирует дельта, а южноафриканский штамм не демонстрирует "конкурентных преимуществ".

В это же время российские ученые сказали, новая мутация может частично уклоняться от иммунного ответа. Простыми словами, действующие вакцины против нее могут быть менее эффективными.