В Бразилии ученые выявили молекулу, которая на 75% снижает размножение коронавируса COVID-19 в организме. Она содержится в яде змеи-гадюки вида жараракусу.

Об этом передает SkyNews со ссылкой на журнал Molecules.

При этом по данным ученых, эта молекула не мешает другим клеткам.

Сообщается, что этот фрагмент представляет собой пептид или цепочку аминокислот, которые могут соединяться с ферментом коронавируса под названием PLPro, активно участвующего в размножении вируса.

"Мы смогли показать, что этот компонент змеиного яда способен подавлять очень важный белок вируса. Одним из компонентов яда, продемонстрированного в этом исследовании, является то, что он имеет потенциал развития. Это долгий путь, мы сделали первые шаги", - сказал один из участников исследования Рафаэль Гвидо.

Как пояснил ученый, его коллеги опасаются, что люди начнут охотиться за этими змеями по всей Бразилии в надежде спастись от коронавируса. Но Гвидо отметил, что в случае с COVID-19 и жараракусу это бесполезно.

"Это важное открытие? Несомненно, это так, но погоня за животным - это не то, как это будет решено. Обнаруженный компонент - это всего лишь часть яда, это не сам яд, который сейчас вылечит коронавирус", - подчеркнул исследователь.

Мы разбирались, почему в Украине заговорили о новом коронавирусном локдауне уже в сентябре.

Как сообщала "Страна", в Израиле количество зараженных коронавирусом за сутки достигло почти 13 тысяч человек.