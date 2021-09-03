Американские исследователи сообщили, что выработка антител после получения вакцины Moderna против Covid-19 выше, чем после прививки препаратом Pfizer.

Об этом свидетельствует статья исследователей, опубликованная в журнале JAMA Network Open.

Ученые решили проанализировать образцы крови почти 200 (167) вакцинированных сотрудников Виргинского университета. Образцы собирали в период с недели до месяца после получения второй дозы препарата от Covid-19.

Из общего числа сотрудников 79 человек получили вакцину Pfizer, 88 — Moderna. Почти половина участников исследования были старше 50 лет (38%), при этом 72% из них— женщины.

Как выяснилось в результате исследования, у людей, получивших вакцину Moderna, вырабатывалось больше антител IgG — 68,5 микрограмма на миллилитр против 45,9 у вакцинированных Pfizer. Однако, у сотрудников старше 50 лет выработка антител была ниже в сравнении с молодежью — 31,1 микрограмма на миллилитр против 59. В то же время у вакцинированных Moderna подобной зависимости не наблюдали.

Кроме этого, исследователи заявили, что не анализировали содержание нейтрализующих антител, которые блокируют проникновение коронавируса в клетку. Также они призвали не делать выводы об эффективности препаратов от Сovid-19 на базе уровня выработки антител после их введения.

Ранее мы писали о том, что к четвергу, 26 августа, на национальном складе не осталось вакцины против коронавируса производства американской компании Moderna. А оставшийся в регионах препарат будут использовать только для второй дозы.

Однако, в воскресенье, 29 августа, Украина получила от США 188 370 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Партия вакцины с растворителем для разведения предоставило правительство США по инициативе COVAX.