В субботу, 4 сентября, вся Украина продолжает находится в "зеленой зоне" карантина. Однако показатели в Луганской и Львовской области не соответствуют "зеленому" уровню эпидемопасности, при чем в Луганской области уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом превышен уже третий день подряд.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

По нормам "зеленой зоны" уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом не должен быть выше 50%. Однако в Луганской области по данным за 3 сентября он значительно выше - 89,9%. Первые два дня осени показатель в регионе также был повышен.

Во Львовской области, согласно данным за 3 сентября, уровень госпитализаций составляет 58,9%. Днем ранее он находился в норм, а 1 сентября также был повышен.

В то же время уровень госпитализаций Одесской области пришел в норму и составил менее 40%, хотя в предыдущие два дня был повышен.

Между тем за последние сутки в Украине коронавирус выявили у 2 614 человек. По мнению экспертов, Украина может выйти из "зеленой зоны" карантина уже в ближайшие недели.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему в Украине заговорили о локдауне уже в сентябре.



