В пятницу, 3 сентября, вся территория Украины находится в "зеленой зоне" адаптивного карантина. При это показатели в Луганской и Одесской областях два дня подряд не соответствуют нормам "зеленого" уровня эпидемиологической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Согласно нормам "зеленой зоны" показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом не должен превышать 50%. При этом в Луганской области по данным за 1 сентября он составил 75,8%. 2 сентября ситуация улучшилась, но не вошла в пределы нормы, показатель составил 51,4%.

В Одесской области превыше тот же показатель. 1 сентября уровень госпитализаций превысил 70%, а на следующий день - 53,7%.

Во Львовской и Херсонской областях уровень госпитализаций согласно данным за первый день осени превышал норму, однако 2 сентября ситуация стабилизировалась.

Между тем в Украине продолжает увеличиваться количество новых заражений коронавирусом - за последние сутки в Украине его выявили у 2 693 человек.

В связи со стремительным ростом заболеваемости, карантин могут усилить уже в текущем месяце.