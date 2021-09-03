Сегодня 3 сентября, и пока сеть полнится шутками про песню Михаила Шуфутинского, Министерство здравохранения Украины опубликовало свежий отчет по ковидной статистике. На пятницу, число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 2 693 человека.

Напомним, что вчера, 2 сентября в Украине было выявлено 2 477 новых случаев заболевания. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками, число выявленных заражений за сутки выросло на 216 человек. Третий день идет рост, как мы видим.

Умерли за минувшие сутки 45 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 53 922).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Выздоровели за сутки 1 112 человек (с начала эпидемии 2 210 866 пациентов - Ред.).

За сутки коронавирус обнаружили у 171 ребенка и 40 медработников.

Список регионов-"лидеров" на ближайшие сутки таков: город Киев (321 человек), Одесская область (236 зараженных), Харьковская область (231), Львовская область (213) и Днепропетровская (191).

По данным университета Джона Хопкинса на 08:00 утра 3 сентября в мире коронавирус выявили уже у 219 017 517 человек. Умерло с начала пандемии 4 541 048 заболевших.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники СБ Украины взяли на горячем банду, которая наладила производство и продажу фальшивых паспортов вакцинации. Дело у дельцов было поставлено на широкую ногу.