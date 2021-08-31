Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность злоумышленников, которые организовали бизнес по продаже поддельных сертификатов вакцинации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Как сообщается, преступники промышляли в Волынской, Львовской и Черновицкой областях. Как установило следствие, цена одного поддельного международного свидетельства о вакцинации достигала 1600 грн.

При этом мошенники пользовались реквизитами лицензированных врачей и медучреждений Украины.

Поддельные документы они присылали заказчикам по почте во все регионы. Правоохранители начало уголовное производство.

Напомним, ранее мы писали, что под Харьковом двое мужчин наладили "бизнес" по подделке паспортов и водительских удостоверений.

Также сообщалось, что в Тернополе в фейковом визовом центре за 200-500 грн продавали поддельные результаты ПЦР-тестов на Covid-19.

Кроме того, в Черкассах юрист организовала схему продажи поддельных результатов ПЦР-тестов для выезда за границу. Готовую подделку организатор схемы предлагала клиентам, которые планировали выезд за границу. Форма заполнения и стоимость "справки" зависели от ее срочности и страны, куда планировалась поездка. Передавали справку заказчикам во время встреч в кафе.