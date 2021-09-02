Министерство здравохранения Украины опубликовало свежий отчет по ковид-статистике. На четверг 2 сентября, число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 2 477 человек.

Напомним, что вчера, в первый день осени в Украине было выявлено 2 075 новых случаев заболевания. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками, число выявленных заражений за сутки выросло на 402 человека.

Умерли за минувшие сутки 44 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 53 877).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Выздоровели за сутки 889 человек (с начала эпидемии 2 209 754 пациента - Ред.).

За сутки коронавирус обнаружили у 179 детей и 36 медработников.

Список регионов-"лидеров" на ближайшие сутки таков: город Киев (309 человек), Харьковская область (224), Львовская область (183), Черновицкая (148) и Одесская область (139 зараженных).

По данным университета Джона Хопкинса на 08:00 утра 2 сентября в мире коронавирус выявили уже у 218 383 518 человек. Умерло с начала пандемии 4 542 685заболевших.

Ранее мы рассказывали, что по прогнозам экспертов на первый осенний месяц в Украине будет резко ухудшаться эпидемическая ситуация. Самая проблемная ситуация складывается пока что в Черновицкой области.