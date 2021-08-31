К 31 августу Европейский союз достиг цели по вакцинации от коронавируса до конца лета: все необходимые прививки сделали 70% взрослого населения.

Об этом в Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Европейской комиссии поблагодарила жителей стран ЕС, которые вакцинировались, и призвала не сбавлять темпы вакцинации.

Также она сказала, что теперь Евросоюз должен помочь с прививочной кампании и остальному миру. По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС будет поддерживать партнерские государства.

Напомним, "Страна" писала о том, что по состоянию на второе августа в Евросоюзе полностью вакцинированным было 60% взрослого населения. Таким образом, еще 10% жителей завершили вакцинацию в течение последних четырех недель.

Что касается Украины, то Минздрав в середине августа объявил о планах привить половину взрослого населения до конца текущего года. При этом, чтобы достичь этой цели, ведомство хотело значительно ускорить темпы прививочной кампании.

Также мы писали о том, успеют ли привить 50% украинцев до конца года и как это изменит карантин.