В Украине наблюдается ускорение роста заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю число выявленных новых случаев увеличилось на четверть. К тому же, два дня подряд коэффициент выявления случаев инфицирования превысил 4%, которые являются предельным показателем для "зеленой" зоны 4%.

Также возобновили рост суточные госпитализации - ускорение составило + 15% за неделю. Не исключено, что вводить усиление карантина придется уже в первой половине сентября, сообщается на сайте Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

"Текущая ситуация остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему растет - каждая пятая "ковидная" реанимационная койка занята пациентами, на 14% заняты койки "с кислородом". Суточная смертность также возросла и в среднем составляет 38 человек в сутки (наполовину больше против прошлой недели)", - заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По ситуации в мире, то Европа продолжила удерживать максимальные значения заболеваемости. На самом высоком уровне текущей волны стабилизируется Северная Америка.

Ранее "Страна" писала о том, что в почти полностью вакцинированном от коронавируса Израиле рекордное количество новых случаев Covid-19.

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