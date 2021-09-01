В Херсонской области выросли показатели заражений коронавирусом. Если темпы распространения инфекции не снизятся, со следующей недели регион перейдет из зеленой карантинной зоны в желтую.

Об этом сообщает издание "Новый день" со ссылкой на главу регионального учреждения Минздрава "Лабораторный центр" Юрия Ромаскевича.

В конце лета на Херсонщине ежедневно выявляли от 50 до 120 зараженных, причем среди них немало детей разного возраста - от младенцев до подростков. Поэтому в случае перехода в желтую карантинную зону учебные заведения вернутся к дистанционному режиму работы. Правда, не все, а только те, где от COVID-19 успели вакцинироваться меньше 80 процентов работников, уточнил Ромаскевич.

Он добавил, что власти опасались, что распространению коронавируса будут способствовать толпы отдыхающих на курортах Херсонщины.

"Но благодаря профилактическим мерам и постоянному контролю ни одного ковидного очага в здравницах края за все лето не обнаружили", - сказал Ромаскевич.

Он предположил, что увеличение количества заражений произошло из-за многочисленных путешественников, пересекающих КПВВ со стороны оккупированного Крыма. На полуострове штамм "дельта" начал свирепствовать задолго до того, как он пришел в Украину. По словам Ромаскевича, его завезли именно вернувшиеся с аннексированного полуострова.

Между тем за минувшие сутки в Украине выявили больше двух тысяч зараженных коронавирусом. Это намного больше, чем за предыдущие сутки.

Как писала "Страна", 31 августа все области Украины по-прежнему находились в зеленой зоне карантина. Лишь в Винницкой области был превышен один из коронавирусных показателей.