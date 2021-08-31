Италия разрешила въезд в страну без обязательного карантина вакцинированным путешественникам из стран категории D, к которым относится Украина. Информация об этом появилась на карте МИД.

Таким образом украинцы уже со вторника, 31 августа, могут въезжать на территорию Италии без обязательного пятидневного карантина. При себе необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста или антигенного теста, а также "зеленый" сертификат (Green Pass) европейского образца о завершении полного курса вакцинации одним из утвержденных Европейским агентством по лекарственных средств препаратов:

Pfizer

Johnson and Johnson

Moderna

AstraZeneca.

При отсутствии указанных документов, украинцев пустят в Италию, но при условии самоизоляции и активирования местных процедур надзора за здоровьем. А после необходимо будет пройти тест на COVID-19.

Дети до 6 лет освобождаются от требования тестирования, но при наличии необходимости требование самоизоляции распространяется и на них.

Ранее "Страна" писала о том, что Евросоюз ввел ограничения на въезд для непривитых американцев и граждан еще пяти стран.

Также мы сообщали, что Чехия упростила въезд для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации.