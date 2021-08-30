Евросоюз из-за нового всплеска заражений коронавирусом, как и анонсировали в пятницу СМИ, вернул ограничения на въезд для жителей шести стран. Согласно решению, невакцинированным гражданам этих стран после пересечения границы придется уходить на карантин и сдавать тесты на коронавирус.

Об этом говорится на сайте руководящего органа ЕС Европейского совета.

В Евросоюзе существует список стран, гражданам которых нужно соблюдать определенные правила при въезде в сообщество. До последнего обновления списка в него входили 23 государства. Теперь же в перечень государств, подпадающих под ограничения, вошли США, Косово, Израиль, Черногория, Ливан и Северная Македония.

Европейский совет в июне рекомендовал странам сообщества снять ограничения на поездки для граждан 14 стран, включая США. Но поскольку в последние недели статистика заражений коронавирусом в Соединенных Штатах и некоторых других государствах резко возросла, их решили вернуть.

К слову, в том же сообщении Европейского совета сказано, что с 30 августа государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки для жителей следующих третьих стран:

Албания;

Армения;

Австралия;

Азербайджан;

Босния и Герцеговина;

Бруней-Даруссалам;

Канада;

Япония;

Иордания;

Новая Зеландия;

Катар;

Молдова;

Саудовская Аравия;

Сербия;

Сингапур;

Южная Корея;

Украина;

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Между тем на прошлой неделе член Евросоюза Чехия упростила въезд для украинцев, которые прошли полный курс иммунизации против коронавируса.

В начале августа "Страна" сообщала, что в Украине в связи с распространением штамма "дельта" вошли в силу новые правила въезда.