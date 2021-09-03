В Украине ухудшается ситуация с ковидом. Особенно стремительно - на западе и юге страны. На фоне этого курсирует информация, что с такими темпами, нас ждет локдаун уже в сентябре.

Отметим, что в прошлом году, несмотря на рост заболеваемости осенью, локдаун ввели лишь после нового года. А сейчас пугают им на два месяца раньше. Что может быть связано не столько с пандемией, сколько политическими соображениями.

Разбирались, что изменилось по коронавирусу за последнюю неделю и когда могут ужесточить карантин.

Что с заболеваемостью на этой неделе

Рост заболеваемости начался еще в двадцатых числах июля. С тех пор коронавирусная статистика неуклонно растет.

Пятничный отчет Минздрава показал, что в Украине за сутки зафиксировали 2 693 новых случаев ковида. Это почти на 600 человек больше, чем неделю назад.

Пятерка регионов по приросту на сегодня выглядит так:

Киев - 321 человек (+22,5% с прошлой пятницы, было 262)

Одесская - 236 человек (+112%, было 111)

Харьковская область - 231 человек (+18,4%, было 195)

Львовская - 213 человек (+142%, было 88)

Днепропетровская - 191 человек (+102%, было 98).

Цифры показывают, что наибольший рост наблюдается в столице, самых населенных областях на востоке Украины и на западе и юге, куда массово ездили отдыхать украинцы в августе-сентябре.

При этом, если неделю назад, по данным статистического ресурса Worldometers, Украина была на 52-м месте в мире по количеству новых случаев ковида и на 15-м - среди европейских стран, то сейчас Украина поднялась на девять строчек в мире и на две - в Европе.

Инфографика Коронавірус_інфо

По смертности по итогам недели Украина на 34-м месте среди стран мира по количеству новых смертей от коронавируса (была на 32-м - Ред.) и на 6-м в Европе (была на пятом).

Однако это не значит, что ситуация в этом плане улучшилась. Суточная смертность на этой неделе была в среднем 44-45 случаев, в то время, как на прошлой неделе 38. Рейтинг улучшился за счет того, что в других станах мира и Европы ситуация с коронавирусом также ухудшается.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава Коронавірус_інфо, в целом количество новых случаев за неделю выросло на четверть. При этом два дня подряд коэффициент новых случаев превысил предельные для зеленой зоны 4%.

Что касается ситуации с госпитализацией, то больницы заполняются практически везде - на западе, юге и востоке страны, что отражает и статистика по количеству новых случаев.

В большинстве регионов за неделю количество свободных мест в ковид-больницах уменьшилось. Исключение составила Черновицкая область, где неделю назад было занято 49% коек, а теперь 38%.

С высокой динамикой госпитализации сегодня выросли в восьми областях: Львовская, Закарпатская, Ровненская, Хмельницкая, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Луганская (на карте отмечены красным кружочком).

Данные с сайта health-security.rnbo.gov.ua

Как сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, текущая ситуация остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему растет. По последним данным занята каждая пятая ковид-койка в отделах реанимации, на 14% заняты койки с кислородом.

Когда введут локдаун?

В прошлом году осенний локдаун ввели в ноябре, после того, как Минздрав стал фиксировать по 16 тысяч новых случаев Covid-19 в сутки. Локдаун тогда был в формате "карантин выходного дня" с закрытием кафе и ресторанов, а также ТРЦ и магазинов по выходным.

Сейчас, как видим, до 16 тысяч в день очень далеко. Но уже посыпались инсайды о том, что в Украине планируют ужесточать карантин. Появились даже слухи с конкретной датой - что ограничения в Киеве могут ввести уже 15 сентября, и что они коснутся общепита, ТРЦ и общественного транспорта.

Правда, в мэрии Киева уже опровергли эти слухи, заявив, что на данный момент город не рассматривает введение дополнительных карантинных ограничений. Тем более, что Киев сейчас находится в зеленой зоне, а ужесточения предусмотрены для оранжевой и красной зон. Об этом "Стране" сообщил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

Он уточнил, что в ближайшее время дополнительное ужесточения карантина в столице не планируется.

При этом от МОЗ звучит другая информация.

В Telegram-канале Минздрава сегодня в очередной раз сообщили, что Украина находится на пороге введения карантинных ограничений. Коэффициенты ухудшаются, так что усиление карантина не исключено уже в первой половине сентября.

То есть центральная власть пугает скорым локдауном или ограничениями. А Киев, который, к слову, уже несколько месяцев конфликтует с Банковой, говорит, что карантина не будет. Как это понимать?

Этой и прошлой осенью по-разному складывается политическая обстановка. В 2020 году шли местные выборы, и "слугам народа" не хотелось раздражать избирателей усилением карантина.

Сейчас же ситуация иная - в эти осенние и зимние месяцы могут начаться разного рода протесты, которых опасаются на Банковой. Поэтому локдаун может стать одним из инструментов закрыть вопрос "улицы".

Впрочем, очень многих протестующих это вряд ли остановит. И вопрос лишь в том, дадут ли полиции команду жестко разгонять митинги.