Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предложил заслушать в стенах парламента министра здравоохранения Виктора Ляшко из-за ухудшающейся в Украине ситуации с коронавирусом.

Об этом спикер парламента заявил в ходе заседания Согласительного совета, трансляцию которого ведет телеканал "Рада" в Ютубе.

Дмитрий Разумков заявил, что в Украине наблюдается негативная тенденция с Covid-19. По его словам, Ляшко стоит заслушать, чтобы понимать "чего ожидать, к чему готовиться" в такой ситуации.

Напомним, ранее эксперты сообщали, что уже ко второй неделе сентября в среднем каждый день в стране будут фиксировать по 2 300 случаев коронавируса.

Кроме того, Министерство здравоохранения собирается усилить карантинные ограничения уже через неделю. По словам Ляшко, вполне вероятно, что уже 13 сентября часть Украины перейдет в "желтую" зону карантина.

Между тем, за минувшие сутки коронавирусом заразились 2 197 человек. Среди них 197 детей и 37 медиков. Больше всего новых случаев выявили в Киеве (+304), Львовской области (+165) и Харьковской области (+163).