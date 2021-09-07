В Ровенской области закончились экспресс-тесты на определение заражения коронавирусом. А ближайшая их поставка в регион ожидается в октябре-ноябре.

Об этом сообщает издание "Ровно вечерний" со ссылкой на начальницу управления здравоохранения в Ровенской области Елену Гандзюк.

Как пояснила чиновница, тесты закуплены за средства госбюджета и поступают в область от Министерства здравоохранения. Гадзюк заверила, что все медучреждения были обеспечены ими в достаточном количестве. А сейчас они закончились, так как с момента обострения эпидситуации потребность в быстрых тестах выросла и будет только усиливаться.

Гандзюк добавила, что власти региона еще проанализируют, за какие средства в период до октября можно будет обеспечить тестами учреждения здравоохранения Ровенской области.

Как рассказывала "Страна", в Украине с первых месяцев эпидемии были проблемы с обеспечением тестов на коронавирус. Правда, затем ситуация наладилась.

А недавно мы сообщали, что в Киеве от родителей решили требовать коронавирусные сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты при входе в школы, где учатся их дети.