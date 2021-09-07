Сегодня, 7 сентября, появились свежие данные по ковидной статистике в Украине. За минувшие сутки общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 2 197 человек.

Напомним, что вчера, 6 сентября в Украине было выявлено 773 новых случаев инфицирования. В сравнении с минувшими сутками, число выявленных заражений выросло на 1 424 человека.

Умерли за минувшие сутки 53 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 54 054).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в cети.

Выздоровели за отчетные сутки 1 429 человек (с начала эпидемии 2 214 606 пациентов - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 197 детей и 37 медиков.

Коронавирусный расклад по регионам страны, где ситуация наиболее тревожная, на сегодня выглядит так: город Киев (официально за сутки выявлены 304 новых зараженных), Львовская область (165 человек), Харьковская область (163), Днепропетровская (151) и Запорожская (149 человек).

Ранее мы рассказывали, что вирусологи всего мира с нетерпением ждут, когда коронавирус "устанет" и станет менее опасным для человека.