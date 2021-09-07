Глава Ивано-Франковского городского совета Руслан Марцинкив заявил, что первая женщина, которая сможет зачать ребенка после вакцинации от коронавируса, получит премию в 100 тысяч гривен. Правда, потом он сообщил, что это шутка.

О премии градоначальник заявил в ходе оперативного совещания, которое проходило утром 7 сентября. По словам Марцинкива, к нему недавно пришла женщина, которая заявляла, что боится лишиться возможности забеременеть из-за прививки от коронавируса. Поэтому, по мнению мэра, первой женщине, которая опровергнет этот миф, нужно дать премию в 100 тысяч гривен, пишет Zaxid.net.

Руководительница ивано-франковского перинатального центра Мария Бойко, которая присутствовала на совещании, заявила о готовности выполнить это поручение.

Впрочем, позже Марцинкив в Facebook уточнил, что предложение о премировании было шуточным.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее мэр Ивано-Франковска пригрозил уволить непривитых сотрудников горсовета.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковске учителям за прививку от Covid‑19 дадут по тысяче грн.