Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поставил ультиматум сотрудникам городского совета: или они сделают прививку от коронавируса, или будут уволены. На это он выделил коллегам две недели.

Об этом Марцинкив написал на своей странице в Facebook.

По его словам, исключение будет сделано только для тех сотрудников, которые принесут справку от врача о противопоказаниях к вакцинации.

"Не хотите прививаться - заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращения", - написал он.

Отметим, что в данный момент в Украине нет юридических оснований для увольнения сотрудников из-за отсутствия прививок.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав не собирается насильно вакцинировать учителей Украины. Два укола против COVID-19 получили всего около трети украинских педагогов. Но несмотря на это никаких принудительных мер и "обязаловки" по отношению к преподавателям вводиться не будет.

Также мы писали, что Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от COVID-19. Несмотря на это, в организации все еще призывают вакцинироваться.