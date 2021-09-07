За два месяца 20 690 украинцев, которые проживают на Закарпатье, привились от коронавируса в Венгрии вакциной Johnson & Johnson, которую вводят одной дозой.

Об этом со ссылкой на Генконсульство Венгрии в Ужгороде пишет InfoPost.

Кампания по вакцинации украинцев, проживающих на приграничной территории, Венгрия начала еще 2 июля. Для того, чтобы получить прививку, жители Закарпатья должны были прибыть в мобильный пункт вакцинации на пунктах пропуска через границу, предъявить там паспорт и нотариальный акт, подтверждающий факт проживания на приграничной территории. По состоянию на 31 августа такой возможностью воспользовались 20 690 украинцев.

Венгрия в июле предлагала такую возможность для жителей всех соседних стран, для украинцев ее продлили и на август. Сейчас кампания уже завершена.

При этом по состоянию на 5 сентября в Закарпатской области вакцинацию от коронавируса завершили 88 848 человек, то есть 7,12% населения. В этой статистике не учтены те, кто привился от ковида в Венгрии.

Напомним, в Украине через несколько недель могут остановить массовую вакцинацию от ковида.

Также мы писали о том, что в конце августа в Евросоюзе отчитались о вакцинации 70% взрослого населения.