Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, как и министр здравоохранения Виктор Ляшко, прогнозирует, что Украина вскоре может перейти из "зеленой" в "желтую" зону карантина.

Об этом Радуцкий заявил в ходе заседания Согласительного совета парламента.

Михаил Радуцкий напомнил, что в случае ужесточения карантинных норм Кабмин должен объявить об этом как минимум за семь дней.

"На сегодняшний день страна приближается к "желтой" зоне. "Оранжевая" и "красная" зоны будут адаптированы только в тех областях, где есть проблемы. Самыми опасными в плане эпидемии сегодня являются три области: Буковина, Львовская и Винницкая", - сказал Радуцкий.

По его словам в обозначенных регионах, скорее всего, будет меняться цвет ограничений. В целом, по мнению главы профильного комитета, сегодня говорить об усилении ограничений в целом по стране рано.

Напомним, ранее о том, что карантин в Украине могут усилить уже со следующей недели, заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также мы писали о том, что ранее эксперты прогнозировали, что из-за роста заболеваемости Covid-19 в Украине усиление карантина возможно во второй половине сентября.