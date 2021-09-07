Украина приближается к "желтой" зоне карантина, "оранжевую" и "красную" могут ввести в 3 областях
Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, как и министр здравоохранения Виктор Ляшко, прогнозирует, что Украина вскоре может перейти из "зеленой" в "желтую" зону карантина.
Об этом Радуцкий заявил в ходе заседания Согласительного совета парламента.
Михаил Радуцкий напомнил, что в случае ужесточения карантинных норм Кабмин должен объявить об этом как минимум за семь дней.
"На сегодняшний день страна приближается к "желтой" зоне. "Оранжевая" и "красная" зоны будут адаптированы только в тех областях, где есть проблемы. Самыми опасными в плане эпидемии сегодня являются три области: Буковина, Львовская и Винницкая", - сказал Радуцкий.
По его словам в обозначенных регионах, скорее всего, будет меняться цвет ограничений. В целом, по мнению главы профильного комитета, сегодня говорить об усилении ограничений в целом по стране рано.
Напомним, ранее о том, что карантин в Украине могут усилить уже со следующей недели, заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Также мы писали о том, что ранее эксперты прогнозировали, что из-за роста заболеваемости Covid-19 в Украине усиление карантина возможно во второй половине сентября.