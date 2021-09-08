Уже в ближайшие дни Государственная комиссия по техногенно-экологическим вопросам и чрезвычайным ситуациям рассмотрит вопрос об ужесточении карантина в Украине. На заседании в понедельник, 13 сентября, будет обсуждаться переход всех регионов страны из "зеленой" в "желтую" зону.

Об этом на заседании Кабмина в среду, восьмого сентября, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, по словам главы украинского правительства, эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшилась, поэтому заседания комиссии ТЭБ и ЧС снова будут проходить регулярно, как и раньше.

Напомним, ранее глава профильного комитета парламента Михаил Радуцкий заявил, что Украина сейчас приближается к "желтой" зоне карантина, а в трех регионах могут ввести "оранжевый" и "красный" уровень эпидопасности.

Кроме того, подобные прогнозы давал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он заявил, что его ведомство хочет перевести Украину на "желтый" уровень эпидопасности с 13 сентября и уже подало соответствующий документ в Кабмин.

"Страна" подробно рассказывала о том, какой карантин введут в Украине с 13 сентября.