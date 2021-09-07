Минздрав подал в Кабинет министров представление о переходе Украины с 13 сентября на "желтый" уровень эпидемиологической опасности. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

"Сегодня состоялось несколько правительственных встреч и совещаний, которые четко показывают, что Украина сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну из "зеленого" уровня в "желтый". Мы от Минздрава подали соответствующее представление в Кабмин", - сказал он в эфире телеканала Украина24 во вторник.

По словам Ляшко, представление будет рассмотрено на заседании Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которое состоится на этой неделе.

"Скорее всего, что со следующего понедельника Украина перейдет в "желтый" уровень эпидопасности и будут установлены дополнительные ограничения, которые предусмотрены для "желтого" уровня и которые касаются массовых мероприятий", - сказал он.

Ляшко напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин, а вакцинация является единственным средством защиты от эпидемии.

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