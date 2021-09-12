Из Украины в Израиль приехали почти 1500 зараженных коронавирусом людей. Главным образом это паломники-хасиды, ездившие в Умань праздновать еврейский Новый год (Рош ха-Шана).

Статистику приводит сайт NEWSru.co.il со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

В ведомстве сообщили, что за выходные на Земле обетованной коронавирус выявили у примерно 1700 вернувшихся из-за границы израильтян. 1439 из них приехали домой из Украины.

При этом минздрав подозревает в подделке тестов на коронавирус 205 паломников, вернувшихся в Израиль из Умани.

Между тем около двух тысяч израильтян вынуждены задержаться в Украине из-за положительных тестов на SARS-CoV-2. Им придется вдали от родины соблюдать режим самоизоляции, а в Израиль они смогут вернуться только после получения отрицательных результатов.

Между тем в Израиле и без завезенных случаев интенсивно растет число подхвативших коронавирус.

8 сентября "Страна" сообщала, что после празднования еврейского Нового года хасиды стали разъезжаться из Умани.

Мы также рассказывали, что сотни еврейских паломников выстроились в очередь на ПЦР-тест, без которого они по закону не могут покинуть пределы Украины.