Сегодня вечером, 8 сентября, часть хасидов, которые 6-8 сентября праздновали в Умани Новый год по иудейскому календарю - Рош ха-Шана, начали уезжать из города в страны постоянного проживания.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Грубых правонарушений в течение этих дней не допущено. Сегодня вечером, 8 сентября, паломники-хасиды начали уезжать из города Умань в страны постоянного проживания", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолия Серединского, сейчас происходит завершающий этап празднования Рош ха-Шана.

"В целом ситуация контролируется. Зафиксировано 21 сообщение о пребывании паломников-хасидов. Имеем два открытых уголовных производства, связанные с торговлей веществами, похожими на наркотические. Также есть два административных протокола, по результатам которых будут приниматься решения по поводу выдворения за пределы территории Украины с запретом въезда отдельных хасидов, которые допускали правонарушения на территории города Умань", - сообщил Серединский.

По словам пресс-офицера полиции Израиля Михаэля Зингермана, украинские и израильские полицейские сработали профессионально, четко и эффективно.

Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме и обеспечивать правопорядок в районе паломничества.

Ранее мы писали о том, что некоторые хасиды, которые приехали в Умань, провоцируют потенциально опасные ситуации. Например, в одном из домов паломники развели огонь прямо на балконе, чтобы приготовить там барбекю.

Также за неделю правоохранители составили шесть протоколов и открыли три уголовных производства в отношении хасидов, которые приехали в Умань на празднование еврейского Нового года.