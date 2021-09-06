В Умани сегодня начинается масштабное празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана. С восходом первой вечерней звезды у хасидов начнется традиционная молитва.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Как сообщили полицейские, здесь собралось уже около 20 тысяч хасидов. И это еще не все: хасиды продолжат прибывать до вечера.

"Ожидали, что приедет 50 тысяч хасидов. Но по факту их здесь около 20 тысяч. К вечеру их будет около 25 тысяч", - сообщил "Стране" полицейский.

Въезды на улицу Пушкина, где расположена могила духовного лидера хасидов Рабби Нахмана, перекрыты блок-постами.

На авто туда могут проехать только хасиды и местные жители. При этом у местных проверяют документы, а все машины обыскивают.

В центре улицы Пушкина гуляют тысячи хасидов. Отовсюду громко звучит музыка и идет активная торговля. Продают алкоголь, сигареты, украшения, обувь и одежду, включая еврейские кипы. Цены в местных прилавках - в долларах.

Коронавирусные ограничения соблюдают лишь немногие. Большинство хасидов - без маски.

Напомним, в этом году в Умани ожидали прибытия 50 тысяч хасидов: это больше половины населения города.

Также мы писали о том, что в Умани водолазы спасателей почистили водоем, где хасиды проводят ритуальное омовение.