В преддверии празднования Рош ха-Шана (еврейского Нового года) в Умани водолазы Службы спасения обследовали и очистили водоем, в котором паломники по традиции проводят религиозное погружение.

Об этом сообщает Госслужба по ЧС.

Cреди религиозных отправлений для хасидов особое значение имеет ритуальное погружение в открытых водоемах. В Умани таким местом для евреев является затопленный карьер, который водолазы заранее обследовали и почистили.

"Местом для этого среди паломников, прибывших в Умань, является затопленный карьер, глубина которого местами составляет более 8 метров. Накануне отделение водолазно-спасательных работ обследовало и очистило от опасных предметов около 3500 кв.м. дна водоема, который будет использоваться паломниками во время религиозных обрядов", - пишет ГСЧС.

В карьере водолазы выявили следующие предметы: остатки строительных материалов, автомобильные шины, пластиковые и стеклянные бутылки.

Напомним, в этом году массовое празднование иудейского нового года приходится на 6-8 сентября. Умань готовится принять около 50 тысяч хасидов, 20 тысяч из которых уже прилетели в город в преддверии праздника.

Кроме этого, 27 августа глава МВД Украины Денис Монастырский встретился с послом Израиля в Киеве Михаэлем Бродским для обсуждения организации паломничество хасидов в Умань. Израильтяне во время пребывания в Умани должны будут соблюдать все меры карантина.