Около двух сотен военнослужащих Национальной гвардии Украины прибыли в Умань, чтобы следить за порядком во время празднования еврейского Нового года - Рош Ха-Шана, на который съехались уже пять тысяч хасидов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел на своем сайте в пятницу, 3 сентября.

Нацгвардейцы будут нести службу совместно с правоохранителями. Им обозначили задачи на ближайшие десять дней.

"Среди основных задач правоохранителей - обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов и недопущения любых правонарушений", - говорится в сообщении.

Военнослужащие также будут круглосуточно патрулировать на территории центра города и озера вокруг мест купания хасидов.

Кроме того, полицейские и военнослужащие будут дежурить в дни массового прибытия паломников и после завершения празднования в аэропорту.

В МВД напомнили, что с 1 по 6 сентября в Умань прибудет более 20 000 тысяч паломников-хасидов. Всего в этом году, по предварительным подсчетам, ожидается прибытие около 50 000 человек из разных стран мира.

Сегодня прилетит делегация в составе 11 полицейских из Израиля, которые помогут в обеспечении общественной безопасности и порядка.

Напомним, в 2021 году новый год у евреев начнется вечером 6 сентября 2021 года. Празднования продлятся до вечера 8 сентября. В Умани уже привлекли более 50 правоохранителей из многих регионов, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Ранее в Минздраве рассказали, при каких условиях пустят в Украину хасидов по случаю Рош ха-Шана.