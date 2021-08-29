В Украину для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана прибыли уже как минимум 5 тыс. хасидов.

Об этом заявил главный раввин страны Моше Реувен Асман, передает УНН.

Он добавил, что точная цифра неизвестна, так как хасиды приезжают со всего мира, а не только из Израиля. Однако, по его информации, уже на месте находятся более 5 тысяч паломников.

Кроме того, он сообщил, что сейчас хасиды находятся не только в Умани, но и в других городах, так как приехали заранее.

По данным раввина, теперь в страну будут прилетать около двух тысяч человек. Однако точной цифры он назвать не смог, заявив, что это будут десятки тысяч.

Отметим, что в этом году праздник начнется вечером 6 сентября 2021 года. Празднования продлятся до вечера 8 сентября.

Напомним, ранее "Страна" писала, что в этом году в Умани ожидается прибытие 50 тысяч паломников. Хасиды начали приезжать в город задолго до празднования, некоторые даже целыми семьями.

Тем временем всех хасидов в Умани обязали придерживаться всех карантинных ограничений.

Также сообщалось, что в Умани ожидающие Новый год хасиды подрались между собой. После этого власти запретили зачинщику драки въезд в Украину.