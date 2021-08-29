В Украину на Рош ха-Шана прибыли 5000 хасидов, ожидаются еще десятки тысяч - главный раввин
В Украину для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана прибыли уже как минимум 5 тыс. хасидов.
Об этом заявил главный раввин страны Моше Реувен Асман, передает УНН.
Он добавил, что точная цифра неизвестна, так как хасиды приезжают со всего мира, а не только из Израиля. Однако, по его информации, уже на месте находятся более 5 тысяч паломников.
Кроме того, он сообщил, что сейчас хасиды находятся не только в Умани, но и в других городах, так как приехали заранее.
По данным раввина, теперь в страну будут прилетать около двух тысяч человек. Однако точной цифры он назвать не смог, заявив, что это будут десятки тысяч.
Отметим, что в этом году праздник начнется вечером 6 сентября 2021 года. Празднования продлятся до вечера 8 сентября.
Напомним, ранее "Страна" писала, что в этом году в Умани ожидается прибытие 50 тысяч паломников. Хасиды начали приезжать в город задолго до празднования, некоторые даже целыми семьями.
Тем временем всех хасидов в Умани обязали придерживаться всех карантинных ограничений.
Также сообщалось, что в Умани ожидающие Новый год хасиды подрались между собой. После этого власти запретили зачинщику драки въезд в Украину.