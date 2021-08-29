На фоне предстоящего празднования Рош ха-Шана (еврейский Новый год) в Умани привлекли более 50 правоохранителей из многих регионов, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Патрульная полиция из разных украинских регионов будет находится на территории Умани на протяжении двух недель.

В Нацполиции сообщают, что в город накануне праздника прибыли киевские, черкасские, днепровские, житомирские, винницкие и одесские копы. Они пробудут там две недели, чтобы обеспечить порядок и безопасность как местных, так и приезжих граждан.

Также к правоохранителям присоединились представители общественного формирования Умани "Штурм". Для них уже провели инструктаж.

Напомним, в этом году Умань готовится принять около 50 тысяч хасидов, 10 тысяч из которых уже прилетели в город в преддверии праздника, который пройдет 6-8 сентября.

Кроме того, мы писали о том, что израильтяне во время пребывания в Умани должны будут соблюдать все меры карантина, которые действуют на территории нашей страны. Перед поездкой в аэропорту они должны будут сдать тест на ковид.