На празднование Нового года в Умань прибыли уже 20 тысяч хасидов
Накануне празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана, который в этом году приходится на 6-8 сентября, в Умань приехало уже около 20 тысяч хасидов.
Об этом "Стране" сообщили в Международном фонде Рабби Нахмана.
Паломники со всего мира, в основном из Израиля, обосновались в Умане на улице Пушкина, где находится могила духовного лидера хасидов - Рабби Нахмана.
Однако в городе ожидают прибытия еще десятков тысяч паломников - всего Умань готовится принять 50 тысяч хасидов. Это больше половины населения города.
При этом первые паломники в Умань начали приезжать еще в начале августа. В этом году из-за риска закрытия границ хасиды приезжают целыми семьями, хотя обычно паломничество является уделом мужчин и они ездят без жен и детей. Как живут хасиды в Умани подробно разбиралась "Страна".
В преддверии праздника в Умань приехали несколько сотен национальных гвардейцев, чтобы поддерживать безопасность в городе. Они будут нести службу вместе с правоохранителями и помогать обеспечивать общественный порядок.
Ранее мы рассказывали, как брацлавские хасиды встретили Рош ха-Шана в прошлом году.