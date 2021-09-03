Накануне празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана, который в этом году приходится на 6-8 сентября, в Умань приехало уже около 20 тысяч хасидов.

Об этом "Стране" сообщили в Международном фонде Рабби Нахмана.

Паломники со всего мира, в основном из Израиля, обосновались в Умане на улице Пушкина, где находится могила духовного лидера хасидов - Рабби Нахмана.

Однако в городе ожидают прибытия еще десятков тысяч паломников - всего Умань готовится принять 50 тысяч хасидов. Это больше половины населения города.

При этом первые паломники в Умань начали приезжать еще в начале августа. В этом году из-за риска закрытия границ хасиды приезжают целыми семьями, хотя обычно паломничество является уделом мужчин и они ездят без жен и детей. Как живут хасиды в Умани подробно разбиралась "Страна".

В преддверии праздника в Умань приехали несколько сотен национальных гвардейцев, чтобы поддерживать безопасность в городе. Они будут нести службу вместе с правоохранителями и помогать обеспечивать общественный порядок.

Ранее мы рассказывали, как брацлавские хасиды встретили Рош ха-Шана в прошлом году.