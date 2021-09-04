Накануне празднования Рош ха-Шана (еврейского Нового года) в Умань прибыли одиннадцать израильских полицейских, которые будут помогать украинским правоохранителям обеспечить общественный порядок и безопасность.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Так, правоохранители Израиля совместно с украинской полицией будут нести службу в местах проживания и паломничества приехавших в Умань хасидов.

Начальник ГУ Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко провел израильским коллегам инструктаж. Куратченко показал Международную полицейскую станцию и малый ситуационный центр, в котором есть техника для контроля и безопасности на улицах Умани в день празднования еврейского нового года.

Кроме того, правоохранители совместно обследовали район паломничества. Таким образом, до 11 сентября полицейские Украины и Израиля будут следить за порядком во время празднования Рош ха-Шана.

Напомним, в 2021 году новый год у евреев начнется вечером 6 сентября 2021 года. Празднования продлятся до вечера 8 сентября.

В этот раз году Умань готовится принять около 50 тысяч хасидов, 20 тысяч из которых уже прилетели в город в преддверии праздника.

Также вчера в Умань прибыли около двух сотен военнослужащих Национальной гвардии Украины, чтобы следить за порядком во время празднования еврейского Нового года - Рош Ха-Шана.