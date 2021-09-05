В киевский аэропорт "Борисполь" массово прилетают хасиды. Завтра они будут отмечать в Умани еврейский Новый год - Рош ха-Шана, который в этом году приходится на 6-8 сентября.

Об этом сообщает корреспондент "Страны". Фото и видео "Стране" предоставил журналист Эдуард Докс.

Хасиды в аэропорту "Борисполь". Фото: "Страна"

В данный момент около аэропорта собираются в дальнейший путь сотни хасидов, разбитых на небольшие группы.

Здесь находятся хасиды не только из Израиля, а и из разных стран Европы, а также из США.

Многие прилетели семьями, с детьми. Сейчас они готовятся к поездке в Умань на автобусах, которые ожидают хасидов у аэропорта.

Хасиды прибывают в Украину в преддверии еврейского Нового года. Фото: "Страна"

На видео можно увидеть, как прямо у входа в Терминал D хасиды устроили массовую молитву.

По данным "Страны", рейсом из Тель-Авива в Киев в 18:00 сегодня, 5 сентября, прибыло 215 хасидов. Фактически хасиды и заняли почти весь самолёт.

Напомним, в этом году массовое празднование иудейского нового года приходится на 6-8 сентября. Умань готовится принять около 50 тысяч хасидов, 20 тысяч из которых по состоянию на 3 сентября уже прилетели в город в преддверии праздника.

Кроме этого, на фоне предстоящего празднования Рош ха-Шана (еврейский Новый год) в Умани привлекли более 50 правоохранителей из многих регионов, чтобы обеспечить безопасность граждан. Также в Умань прибыли одиннадцать израильских полицейских и около двух сотен военнослужащих Национальной гвардии Украины