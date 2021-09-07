Некоторые хасиды, которые приехали в Умань, чтобы отметить еврейский Новый год, провоцируют потенциально опасные ситуации. Например, в одном из домов паломники развели огонь прямо на балконе, чтобы приготовить там барбекю.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели во время патрулирования Умани заметили, что с балкона на шестом этаже дома на улице Софьи Перовской валит дым. Сотрудники ГСЧС поднялись наверх и обнаружили, что там разведен костер.

Паломники обустроили на балконе зону барбекю. Спасатели потушили огонь и сообщили хасидам, что разводить костры на балконах нельзя.

В этом году Рош ха-Шана отмечается с 6 по 8 сентября. В Умань по случаю праздника прибыли десятки тысяч хасидов. В понедельник, 6 сентября, они заполонили центральную улицу города. Паломники не соблюдают карантинные требования и мусорят.

Кроме того, мы сообщали, что полиция открыла три уголовных дела из-за пребывающих в Умани хасидов. Они касаются поддельных документов, в том числе справок о результатах ПЦР-тестов на коронавирус, а также незаконного сбыта ножей.