За неделю правоохранители составили шесть протоколов и открыли три уголовных производства в отношении хасидов, которые приехали в Умань на празднование еврейского Нового года, известного под названием Рош ха–Шан.

Об этом рассказал замглавы Нацполиции Александр Фацевич, пишет пресс-служба правоохранителей.

По его словам, с тех пор, как паломники приехали на территорию Уманя (напомним, 29 августа сообщалось о прибытии в Украину 5000 из них), поступило 38 сообщений о правонарушениях. По результатам их рассмотрения составили шесть административных протоколов: два из которых - о нарушении условий пребывания в Умани, еще один - о мелком хулиганстве. Кроме того, был составлен один административный протокол за нарушение требований ПДД.

Также в полиции добавили, что начали три уголовных производства по факту:

распространения поддельных справок о прохождении ПЦР тестов на коронавирус,

предоставления гражданином Израиля свидетельства с признаками подделки на право управления автомобилем,

сбыта на территории города электрошокеров и ножей.

Между тем, как добавили в полиции утром во вторник, 7 сентября, за минувшие сутки к правоохранителям поступило 13 заявлений и сообщений, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов.

В полиции также опубликовали фото с высоты птичьего полета, на котором запечатлены находящиеся в Умани хасиды.

Ранее "Страна" рассказывала, что встречать Новый год в Умань всего прибыли около 20 тысяч хасидов.

Также мы писали, что в Умань приехали более 200 нацгвардейцев, чтобы вместе с полицией следить за порядком во время Рош ха-Шана.